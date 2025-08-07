Inter

Inter empata com o Fluminense no Maracanã e está fora da Copa do Brasil

Colorado levou um gol no início do segundo tempo, com Canobbio, empatou com Alan Patrick de pênalti, mas não conseguiu reverter a derrota sofrida no Beira-Rio no jogo de ida

Rafael Diverio

