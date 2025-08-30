Inter é condenado na CNRD a pagar dívida referente a Thiago Maia ao Flamengo 

Inter contratou Thiago Maia em 2024. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) condenou o Inter a pagar o Flamengo valores referentes à compra do volante Thiago Maia junto ao clube carioca. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande. Consultada pela reportagem de Zero Hora, a direção colorada confirmou ter conhecimento da decisão.

A sentença determina o Inter a pagar 1.472.588,33 de euros (cerca de R$ 9,3 milhões) pelo não cumprimento do contrato. O clube gaúcho também terá de pagar R$ 51.211,99 ao Flamengo pelas custas do processos.

A CNRD também sentencia o Inter a quitar as parcelas previstas no acordo, além de R$ 467 mil a título de honorários de advogados envolvidos no caso. O Inter pode recorrer da decisão.

Nota oficial do Flamengo

Em 30 de julho, o Flamengo emitiu nota acusando o Inter de estar "descumprindo compromissos financeiros", já que acumula uma dívida de 1,25 milhão de euros (R$ 8 milhões na cotação do dia) pela compra de Thiago Maia no ano passado, segundo o clube carioca.

Desde novembro de 2024, o clube carioca busca na CNRD da CBF o pagamento da transferência. A Câmara é um órgão independente da entidade para solucionar conflitos no futebol.