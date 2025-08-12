Inter divulga relacionados para enfrentar o Flamengo pela Libertadores; veja a lista 

O Inter divulgou, na tarde desta terça-feira (12), a lista de relacionados para enfrentar o Flamengo pela Libertadores. O duelo é válido pelas oitavas de final e ocorre nesta quarta-feira (13), às 21h30min, no Maracanã.
A novidade fica por conta do meio-campista Alan Rodríguez e do lateral-direito Alan Benítez, que podem estrear pelo Colorado na Libertadores. Ambos foram contratados na última janela.
Por outro lado, o Inter segue sem poder contar com o zagueiro Gabriel Mercado e com o atacante Carbonero. Os dois se recuperam de lesões e estão entregues ao departamento médico.
Com isso, o técnico Roger Machado deve escalar o time com Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Bruno Tabata e Wesley; Ricardo Mathias.
Confira a lista de relacionados:
- Goleiros: Anthoni e Rochet;
- Laterais: Alan Benítez, Bernabei e Braian Aguirre;
- Zagueiros: Clayton, Juninho, Victor Gabriel e Vitão;
- Meio-campistas: Alan Patrick, Alan Rodríguez, Bruno Henrique, Bruno Tabata, Gustavo Prado, Luis Otávio, Richard, Ronaldo e Thiago Maia;
- Atacantes: Borré, Enner Valencia, Ricardo Mathias, Vitinho e Wesley.
