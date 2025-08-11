Inter deve confirmar trocas no time para enfrentar o Flamengo pela Libertadores

Alan Rodriguez deve ser titular contra o Flamengo. Ricardo Duarte / SCInternacional

A preparação do Inter para encarar o Flamengo, pela Libertadores, foi aberta nesta manhã no CT Parque Gigante. O treinamento que definirá a escalação será nesta terça-feira (12). Roger Machado tende a confirmar duas novidades após o bom rendimento da equipe na vitória contra o Bragantino.

A primeira modificação envolve a volta de Vitão ao sistema defensivo. O camisa 4 cumpriu suspensão imposta pelo STJD por declarações depois da derrota para o Corinthians no começo de maio. Foi o último dos dois jogos da pena. Com isso, Clayton Sampaio perde espaço entre os titulares.

A segunda troca é na lateral direita. Alan Benítez, titular no interior de São Paulo, cederá o lugar para o titular Braian Aguirre, preservado no final de semana. As atrações contra o Flamengo treinaram normalmente na reapresentação, enquanto os titulares foram preservados de atividades com bola.

Richard, titular contra o Fluminense, se recupera do protocolo de concussão após choque com Everaldo. Ele deverá treinar normalmente a partir desta terça-feira, praticamente impossibilitando sua aparição. A dobradinha entre Thiago Maia e Alan Rodríguez na abertura do meio-campo agradou e deverá ser mantida.

A provável formação colorada tem: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez; Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias.

O último treino do Inter ocorre na manhã de terça com deslocamento previsto para o começo da tarde. O confronto é na quarta (13), às 21h30min, no Maracanã.