Inter demite Julinho Camargo e ex-goleiro multicampeão

Julinho estava desde 2021 no clube Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter confirmou, na tarde desta segunda-feira (11), a demissão de quatro profissionais das categorias de base. Julinho Camargo, gerente de transição, e Renan Brito, técnico do time sub-20, e ex-goleiro multicampeão pelo clube entre 2006 e 2010, são duas das saídas oficializadas.

O clube não alegou os motivos, mas nos bastidores atrela os desligamentos ao rendimento do quarteto e ao rebaixamento no Brasileirão da categoria.

Segundo nota divulgada no site, além de Julinho Camargo, que estava na função desde o começo da gestão Alessandro Barcellos, em 2021, colaborando na integração entre base e profissional, três membros da comissão técnica da equipe sub-20 foram despedidos: Renan Brito, João Miguel e Cristiano Pretto, respectivamente, treinador, auxiliar e preparador de goleiros.

As causas para as demissões não foram tratadas publicamente mas, segundo apurou Zero Hora, as alegações internas foram de reestruturação das categorias de base. A principal motivação foi o rebaixamento no Brasileirão, mas o trabalho diário também gerou descontentamento.

Renan Brito, com duas passagens como goleiro do clube, presente no grupo campeão mundial, em 2006, e titular no bicampeonato da Libertadores, foi anunciado para a base no começo de março. Também da comissão técnica saíram os auxiliares que estavam há mais tempo no Colorado.