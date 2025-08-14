Inter define estratégia para contar com "arma secreta" no jogo da volta contra o Flamengo

Carbonero (D) pode voltar contra o Flamengo. Duda Fortes / Agencia RBS

O Inter prepara uma "arma secreta" para o jogo da volta contra o Flamengo, na quarta (20). Em recuperação de lesão muscular, Johan Carbonero faz tratamento intensivo para ser um reforço colorado na partida válida pelas oitavas de final da Libertadores.

Conforme apurado por Zero Hora, o colombiano faz fisioterapia em três turnos: de manhã e de tarde, no clube, e à noite, em casa, com um fisioterapeuta particular.

Hoje, não existe uma garantia de que Carbonero estará disponível para o jogo. Porém, pelo bom momento do atleta e pela má fase de Wesley, o atacante pode atuar contra o Flamengo mesmo se não estiver 100%, ou pelo menos ingressar no segundo tempo.

Presevação

O certo é que, na partida de domingo (17), pelo Brasileirão, que casualmente será também contra o Flamengo, o técnico Roger Machado deve preservar a maioria dos titulares.

Na Libertadores, como perdeu o jogo de ida das oitavas no Maracanã por 1 a 0, o Colorado precisará vencer o jogo da volta, na quarta (20), no Beira-Rio, por dois gols de diferença para conquistar a vaga nas quartas de final no tempo normal. Ou de uma vitória simples por 1 a 0 para levar a decisão para os pênaltis.