Inter chega ao Rio com cobrança de torcedores para a decisão contra o Fluminense; veja a lista de relacionados

Rochet é uma das esperanças do Inter para passar de fase. Mateus Trindade / Agência RBS

O Inter chegou ao Rio de Janeiro, palco da partida da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Fluminense, na noite desta quarta-feira (6). Na recepção, alguns torcedores se dividiam entre incentivos e cobrança para o elenco. O mistério persiste em relação à escalação do time.

O deslocamento foi realizado em voo fretado de Porto Alegre até o Rio de Janeiro. O pouso aconteceu às 17h06min no aeroporto do Galeão.

Depois, a delegação se deslocou até a zona sul, no bairro de Copacabana. No aguardo do ônibus cerca de dez torcedores afastados pelos gradis colocados pelo hotel Hilton. Na passagem dos dirigentes e jogadores os colorados mais tentaram apoiar, mas foram escutadas frases de cobranças:

— Tem que jogar, p… — disse um torcedor.

— É a camisa do Inter — gritou outro.

Diferentemente de outras recepções, nenhum atleta foi em direção ao público. Apenas algumas sinalizações foram feitas pelo presidente Alessandro Barcellos e o goleiro Rochet.

A ideia entre dirigentes e membros da comissão técnica é criar um ambiente de mobilização para reverter a desvantagem. Nenhuma entrevista será concedida no Rio de Janeiro para aumentar o foco na decisão. Todos os principais dirigentes estão presentes. José Olavo Bisol, vice de futebol, não viajou com a delegação por compromissos familiares, mas fez o deslocamento em voo comercial posteriormente.

O mistério em relação ao time segue nos bastidores. Dois esquemas foram testados: 4-2-3-1 e o 3-5-2. O planejamento é dificultar a vida de Renato Portaluppi, que conhece bem o trabalho e venceu os confrontos recentes da temporada.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros – Anthoni e Rochet

Anthoni e Rochet Laterais – Aguirre, Alan Benítez, Bernabei

Aguirre, Alan Benítez, Bernabei Zagueiros – Vitão, Juninho, Mercado e Victor Gabriel

Vitão, Juninho, Mercado e Victor Gabriel Volantes – Bruno Henrique, Luis Otávio, Richard, Ronaldo e Thiago Maia

Bruno Henrique, Luis Otávio, Richard, Ronaldo e Thiago Maia Meias – Alan Patrick, Gustavo Prado e Bruno Tabata

Alan Patrick, Gustavo Prado e Bruno Tabata Atacantes - Borré, Carbonero, Ricardo Mathias, Valencia, Vitinho e Wesley