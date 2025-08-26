Inter blinda Roger Machado antes da partida contra o Fortaleza

Roger está mantido mesmo com pressão externa por demissão. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Após uma queda de rendimento e resultados recentes ruins, o Inter blinda o trabalho de Roger Machado antes da partida contra o Fortaleza. O treinador, mesmo com a pressão externa e especulações sobre mudança, comandará a equipe diante dos nordestinos, no Beira-Rio, no domingo (31). O jogo será determinante para garantir o profissional no cargo.

A postura adotada internamente nos últimos dois dias pelos dirigentes é a do silêncio. A única manifestação pública desde a derrota, a quarta na sequência, no último sábado (23), para o Cruzeiro, por 2 a 1, no Mineirão, foi a do executivo André Mazzuco.

O dirigente que pouco se manifestou em doze meses no clube foi o encarregado por depositar confiança no treinador. Alessandro Barcellos, presidente, e José Olavo Bisol, vice de futebol, tinham ido na mesma linha em revés recentes e ambos estavam em Belo Horizonte com a delegação.

Permanência de Roger Machado

Na última segunda-feira (25), a tradicional reunião do Conselho de Gestão, entre o mandatário e os cinco vice-eleitos, tratou de questões fora de campo, como sempre, mas o futebol também foi pauta. O recado transmitido é o da manutenção de Roger Machado para o confronto contra o Fortaleza, com a semana cheia, mais tempo para recuperar os atletas e a partida pode vir a servir como uma espécie de retomada na temporada.

— Confiança total até domingo — disse um dos vices do Inter.

Nos últimos dias, a saída do técnico Ramon Díaz, ex-Vasco e Corinthians, do Olímpia, do Paraguai, serviu para impulsionar rumores de trocas. Tanto pela admiração interna de dirigentes colorados pelo treinador — como D’Alessandro — quanto pelo bom conceito entre membros do CAPA (Centro de Análise e Prospecção de Atletas), mas principalmente pela relação franca entre o agente André Cury e a direção do Inter.

Nesta manhã, o jornalista argentino Hernán Castillo alimentou a especulação com a informação: — Ramón e Emiliano Díaz estão muito próximos de serem treinadores do Inter — escreveu nas redes sociais.

A postagem é rechaçada nos bastidores pelo Departamento de Futebol. Roger Machado comandou o treinamento de reapresentação nesta manhã e será mantido no cargo até o final de semana. O clube avalia novas manifestações públicas para certificar a decisão de bancar o profissional, cujo contrato foi renovado até dezembro de 2026, no último mês de abril.