Inter bi da América: especial de GZH relembra título histórico que completa 15 anos

Jornada vitoriosa do Inter é contada em detalhes no especial. Arte ZH / Arte ZH

Foi em um 18 de agosto, há exatos 15 anos, que o Sport Club Internacional pintava a América de vermelho pela segunda vez. A conquista foi confirmada com a vitória de 3 a 2 sobre o Chivas Guadalajara, no Beira-Rio.

Depois da vantagem conquistada no jogo de ida no México, por 2 a 1, o time colorado saiu mais um vez vencedor com os três gols marcados no segundo tempo pelo ídolo Rafael Sobis, pelo predestinado Leandro Damião e pelo goleador e iluminado Giuliano.

A jornada vitoriosa do Inter, que teve 14 batalhas, é contada em detalhes neste especial preparado por GZH. Imagens históricas, áudios dos gols de todos os jogos, números da campanha e depoimentos de personagens da época, destacam os momentos inesquecíveis para os colorados, como a batalha de Quilmes, as viradas históricas e até um lance de pênalti revertido.

O especial também apresenta uma entrevista em vídeo com o "general" Bolívar, o capitão do time naquela conquista.