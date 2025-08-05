Inter avalia contratação de novo lateral-esquerdo

Ramon chegou ao Inter em janeiro de 2025. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Depois de encaminhar a saída de Ramon para o Vitória, o Inter avalia a contratação de uma reposição para a lateral esquerda. Atualmente, no elenco colorado, apenas Bernabei é original da posição. Roger Machado tem opções caseiras temporárias de substituição enquanto o tema é analisado pela direção.

Ramon apresentou uma queda no rendimento nos últimos meses. O jogador é reserva de Bernabei e, internamente, a comissão técnica via o atleta desmotivado no dia a dia. Desta forma, a investida da equipe de Salvador foi vista com bons olhos por todas as partes.

A cessão do atleta será até o final do ano com passe fixado para compra pelos baianos. Ramon já não foi relacionado para as últimas partidas pelo Inter. Com isso, o clube analisa se buscará uma reposição para o setor. Bernabei tem histórico positivo de suportar jogos, mas imprevistos são temidos.

Victor Gabriel, hoje é zagueiro, mas era lateral nas categorias de base. Ele foi recolocado na função contra o Vitória na retomada do Brasileirão após o Mundial de Clubes. Outra alternativa seria mudar o lado de Braian Aguirre. Ele tem duas partidas pela esquerda desde a chegada ao Beira-Rio.

Da base, Pablo, que já foi lançado no Gauchão, pode ser efetivado nos profissionais. O garoto tem sido lapidado e preparado para receber chances.

Leia Mais Inter estuda manter três zagueiros contra o Fluminense

A direção debate o tema, mas evita dar pistas públicas pelo envolvimento em decisões contra Fluminense, pela Copa do Brasil, e Flamengo, pela Libertadores. A janela de contratações de atletas do exterior está aberta até 2 de setembro. Neste momento, apenas jogadores brasileiros são cogitados pelo elenco apresentar dez profissionais de fora do Brasil.