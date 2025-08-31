Inter atualiza boletim médico de cinco atletas

Tabata é a mais nova baixa no elenco colorado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter divulgou, na tarde deste domingo (31), uma atualização sobre cinco jogadores que estão no departamento médico. Gabriel Mercado, Bruno Tabata, Bruno Gomes, Ivan e Lucca Drummond ainda desfalcam o Colorado.

A novidade é Bruno Tabata. O meia sofreu uma lesão na região posterior da coxa direita, na partida contra o Cruzeiro, no dia 23. Não há previsão de retorno.

Bruno Gomes e Lucca Drumond estão em fase de retreinamento. Em breve, ambos devem trabalhar com o restante do grupo e retornar aos gramados. O lateral se recupera de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, enquanto o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Gabriel Mercado vai se juntar aos dois últimos nos próximos dias. O zagueiro se recupera de uma lesão na panturrilha direita.

Por fim, o goleiro Ivan está recuperado de uma lesão meniscal no joelho esquerdo. O problema ocorreu em um treinamento, em julho.