Inter espera reverter momento delicado na temporada. (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

O Inter está realizando uma promoção de ingressos para sócios comparecerem ao Beira-Rio no confronto contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. A partida acontece às 20h30min do próximo domingo (31).

Em comunicado, o clube anunciou que sócios de todas as modalidades poderão levar um acompanhante pelo valor de R$10. A promoção só não é válida para a categoria Coloradinho.

Até o momento, não há previsão oficial de público para a partida. As vendas foram iniciadas na segunda-feira (25).

O jogo é visto como uma oportunidade de reversão do mau momento por parte do Inter. Em caso de novo resultado ruim, o técnico Roger Machado pode ser demitido do cargo.

Valor dos ingressos

Valores do ingressos para Inter x Fortaleza. Divulgação / Inter