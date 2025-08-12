Inter anuncia novos patrocinadores no uniforme

Marcas ficarão estampadas na parte traseira da camisa colorada. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

O Inter terá duas novas marcas estampadas em seu uniforme a partir do duelo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (13), pela ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.

Tratam-se das empresas Amigo, provedora de internet, e a gaúcha Cigame, a maior distribuidora de materiais elétricos e hidráulicos do sul do país. Conforme divulgou o clube nesta terça-feira (12), ambas as marcas ficarão estampadas na parte de trás da camisa colorada.

A Amigo, que havia sido parceira do Inter no título do Gauchão deste ano, será identificada atrás dos ombros (região omoplata do corpo). Ela estará presente exclusivamente nos dois jogos das oitavas competição continental.

Já a Cigame, além dos jogos contra os cariocas, será parceira também no returno do Brasileirão e no Gauchão 2026 para o time masculino. A marca será estampada na parte inferior traseira do uniforme.

Em comunicado do clube, o diretor de negócios do Colorado, Alexandre Godoy, enfatizou a parceria com as empresas:

— São dois reforços de peso para a área de patrocínio e publicidade do Inter. A Cigame é uma potência regional, líder de mercado. A visibilidade gerada pelo clube aumentará ainda mais o reconhecimento da marca entre os gaúchos. Já a Amigo é uma velha conhecida, que já provou do canhão de awareness do Clube do Povo nas finais do Gauchão e que retorna em um momento importante da temporada. Vamos seguir trabalhando com consistência para gerar resultados para os parceiros do clube.

