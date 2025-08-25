Inter anuncia nova comissão técnica do time sub-20

Breno Borges (E), Mário Jorge (C) e Marlon Syndra (D). Leandro Monks / Leonardo Monks

O Inter anunciou, nesta segunda-feira (25) a nova comissão técnica do time sub-20. A comissão chega para substituir os profissionais desligados após o rebaixamento da equipe no Brasileirão da categoria.

O novo técnico será Mário Jorge, 47 anos. O treinador teve um trabalho de destaque no Flamengo. Desde 2016, atuou nas categorias de base do sub-13 até o sub-20, com títulos expressivos, como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Recentemente, estava na seleção sub-17 da Arábia Saudita.

Com ele, também chegam o treinador Breno Caetano Borges e o preparador físico Marlon Syndra. Os dois têm passagens pelo Flamengo e pela base da Arábia Saudita.

Queda e demissões

No dia 11 de agosto, o Inter anunciou o desligamento de quatro profissionais das categorias de base. Julinho Camargo, gerente de transição, e Renan Brito, então técnico da equipe, foram desligados.

À época, o clube não alegou os motivos mas, nos bastidores, atrelou os desligamentos ao rendimento no Brasileirão da categoria. No fim de julho, o time terminou a competição na 17ª posição, no Z-3, e foi rebaixado.