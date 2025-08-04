Inter anuncia início das obras de revitalização do Gigantinho para o final de agosto 

Obras do Gigantinho vão se iniciar neste mês. Projeto: Arquitetura/Patrimônio SCI Imagem: Kauê Pereira/Internacional

O Inter anunciou, na manhã desta segunda-feira (4), que as obras de revitalização do Gigantinho vão começar no final do mês de agosto. A previsão é de que as reformas sejam entregues no final de 2026.

De acordo com o clube, o espaço terá capacidade para receber públicos superiores às 10 mil pessoas. O Gigantinho poderá sediar shows, eventos corporativos, apresentações cênicas e jogos de diversas modalidades.

— A revitalização do Gigantinho foi um movimento inovador e ousado por parte do clube, que buscou recursos por meio de patrocinadores para poder devolver ao estado um equipamento que estava quase inoperante. Impossível não lembrarmos de quantos eventos foram realizados aqui num passado não tão distante — afirmou o vice-presidente do Conselho de Gestão do Inter, Victor Grunberg.

Ele ainda completou:

— Vamos tornar o espaço ainda mais atrativo, moderno e funcional para aquecer o segmento de eventos no RS e, também, aumentar o fluxo de turistas que, certamente, irão se deslocar para cá em busca dos grandes espetáculos que poderão ser realizados na casa colorada.

O Inter informou que a expectativa é que o palco multiuso fique pronto até o final do ano de 2026. Veja as imagens do projeto, assinado pela equipe de patrimônio do clube: