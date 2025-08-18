Inter anuncia criação de grupo para estudar finanças e possibilidade de SAF; saiba como vai funcionar

Grupo terá até 120 dias para emitir um parecer. SC Internacional / Divulgação

O Inter anunciou na noite desta segunda-feira (18) a criação de uma comissão para analisar e buscar novas formas de financiamento para o clube, incluindo o modelo SAF. O grupo, liderado por dirigentes, ex-presidentes e especialistas terá até 120 dias para emitir um parecer.

A iniciativa é uma ação conjunta entre o Conselho de Gestão e o Conselho Deliberativo (CD), que ganhou força nos últimos meses. Conforme nota divulgada no site do clube, "o objetivo é estruturar tecnicamente alternativas para o futuro, respeitando a identidade, as características e o ecossistema cultural do Inter".

A Comissão Especial do Conselho Deliberativo é composta por nomes como Alessandro Barcellos, Fernando Carvalho, Marcelo Medeiros, Pedro Paulo Záchia e Sérgio Roberto Juchem.

Já o Comitê Técnico de assessoramento do Conselho de Gestão tem como integrantes Aod Cunha de Moraes Júnior, Carlos Alberto Vargas Rossi, Daniel Cravo Souza, Fábio Bernardi, Maximiliano Selistre Carlomagno e Rogério Moreira Lins Pastl.

Em entrevista a Zero Hora, o presidente do Conselho Deliberativo Gustavo Juchem explicou como será feito o estudo:

— Considerando as transformações pelas quais passa o mercado do futebol e as dificuldades enfrentadas pelo clube, entendemos necessária a revisão de sua estrutura jurídica e do seu modelo de governança e de financiamento — revela.

Juchem explica que será constituído um grupo formado por conselheiros experientes e conhecedores do clube para coordenar estudo amplo e aprofundado, a ser realizado por consultoria externa.

— Esse grupo contará com o auxílio de um time de associados que são renomados especialistas em suas áreas de atuação, que analisarão tecnicamente o trabalho da consultoria e farão contribuições — explica.

Já sobre a expectativa, o presidente do CD revela que a ideia é construir soluções para a recuperação e o crescimento do Inter.

— Nos próximos dias, deverá acontecer a reunião inaugural da Comissão Especial, juntamente com o Comitê de Assessoramento Técnico, e a primeira providência deles será selecionar e contratar uma consultoria externa para realizar um estudo contemplando os pontos indicados na Resolução — finaliza.

Confira na íntegra a nota oficial do Inter:

O Sport Club Internacional informa que formalizou nesta segunda-feira (18/8) a criação de grupo responsável por conduzir estudo sobre possíveis estruturas jurídicas e modelos de governança e de financiamento para o Clube, com prazo de funcionamento estabelecido até dezembro deste ano. A iniciativa é uma ação conjunta entre o Conselho de Gestão e o Conselho Deliberativo.

A decisão atende demandas da atual gestão, Conselheiros e Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, que reconhecem a importância e necessidade de avançar e aprofundar o debate sobre o tema. O objetivo é estruturar tecnicamente alternativas para o futuro, respeitando a identidade, as características e o ecossistema cultural do Inter.

Foi instituída Comissão Especial do Conselho Deliberativo para orientar e acompanhar o estudo, cuja missão será selecionar e contratar consultoria externa para trabalhar na construção de alternativas para a estrutura jurídica e o modelo de governança e financiamento do SCI. Os integrantes desta Comissão são Alessandro Pires Barcellos, Fernando Carvalho Chagas Neto, Marcelo Feijó de Medeiros, Pedro Paulo Salvadori Záchia e Sérgio Roberto Juchem, responsáveis por aprofundar os temas e propor opções para o Clube.

Paralelamente, foi criado Comitê Técnico de assessoramento do Conselho de Gestão, composto por associados que são renomados especialistas em suas áreas de atuação. Este grupo será formado por Aod Cunha de Moraes Júnior, Carlos Alberto Vargas Rossi, Daniel Cravo Souza, Fábio Bernardi, Maximiliano Selistre Carlomagno e Rogério Moreira Lins Pastl.

Finalizado o estudo, o relatório final com as conclusões advindas do trabalho será submetido às instâncias do Clube, visando as próximas etapas do processo.