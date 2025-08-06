Inter adota silêncio para aumentar o foco por vaga na Copa do Brasil 

Roger Machado mantém a escalação em segredo para enfrentar o Fluminense. Ricardo Duarte / Internacional

Além do tradicional mistério em relação ao time, um ingrediente extra foi implementado na concentração colorada, em Copacabana, antes da partida da noite desta quarta-feira (6), às 21h30min, contra o Fluminense pela Copa do Brasil: o silêncio. De forma institucional o Inter adotou a postura para aumentar o foco da concentração para o confronto que vale vaga nas quartas da competição e há necessidade de vitória.

O clube optou por não se manifestar oficialmente em entrevistas em virtude do clima de decisão do confronto. As únicas manifestações oficiais foram concedidas por José Olavo Bisol, vice de futebol, Roger Machado, treinador, Rochet, Borré, Mercado, Bruno Tabata e Thiago Maia, cinco dos mais experientes do plantel.

A definição pelo silêncio é evitar qualquer declaração que tire o foco do jogo, já que a equipe colorada precisa vencer para avançar no mata-mata. Existe uma pressão externa e de alguns conselheiros por mudança na comissão técnica. A direção trata de dar respaldo. Nos bastidores, os dirigentes garantem otimismo na reversão do quadro.

Os principais membros do Conselho de Gestão estão no Rio de Janeiro. Além do presidente Alessandro Barcellos, dois vices-eleitos, Ivandro Morbach e Victor Grunberg, aumentam a lista de apoio no ambiente. Do departamento de futebol também marcam presença na concentração: Bisol, D’Alessandro e Mazzuco.

O time é guardado em sigilo pela comissão técnica. Segundo apuração de Zero Hora, a tendência é de retorno do 4-2-3-1 com Mercado sendo o parceiro de Vitão.

A provável formação tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Fluminense e Inter se enfrentam, nesta quarta, às 21h30min, no Maracanã.