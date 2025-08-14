Inter

Libertadores da América
Notícia

Inter acredita na reversão de resultado e aponta três pontos para melhorar no jogo de volta contra o Flamengo

Colorado perdeu por 1 a 0 no Maracanã e precisará vencer no Beira-Rio para avançar às quartas de final

Valter Junior

