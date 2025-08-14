Inter acredita na reversão de resultado e aponta três pontos para melhorar no jogo de volta contra o Flamengo

Thiago Maia em dividida com Plata, do Flamengo. Mauro PIMENTEL / AFP

O pulso do Inter na Libertadores ainda pulsa. O consenso entre os colorados após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo na quarta-feira (13) é de que o time volta vivo para a partida no Beira-Rio na próxima semana. Vitória por dois ou mais gols de diferença no jogo de volta classifica o time para as quartas de final. Se a vantagem for de um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Na soma dos cenários do primeiro e do segundo tempo deixou, até certo ponto, um saldo positivo, na visão do técnico Roger Machado. No primeiro tempo, o Inter teve pouca posse de bola e não atacou. No segundo, com a marcação mais adiantada, quase não sofreu risco e pisou mais no campo adversário.

Ao analisar, os pontos a serem melhorados na partida de volta, Roger elenco três fatores que trabalhará nos próximos dias.

— A estratégia de constranger o Flamengo funcionou em parte, porque o segundo momento, que era ter a bola, a gente não cuidou bem dela. Temos de consertar a bola parada. Também tem de estar com o processo defensivo bem ajustado — ressaltou.

Sobre a situação do Inter para se classificar, Roger foi direto.

— Penso que a disputa está bem aberta.

Um dos fatores vistos como diferencial é a torcida colorada. A postura dos colorados presentes no Rio de Janeiro será multiplicada para o confronto da volta.

— Contamos com o apoio torcedor. No vestiário, hoje (quarta), ouvimos nosso torcedor cantando. O torcedor imagino que tenha se sentido satisfeito. Vamos precisar muito do nosso torcedor para a gente buscar essa diferença simples que o adversário conseguiu — disse. O torcedor esta acreditando.

Antes de enfrentar o Flamengo pela Libertadores, o Inter duelará com o Flamengo pelo Brasileirão, no domingo (17). A tendência é de que Roger escale time misto para o jogo que também será no Beira-Rio.