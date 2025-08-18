Inter acredita na remobilização para a partida decisiva contra o Flamengo: "A torcida será elemento importante"

Valencia passou mais uma vez em branco. Duda Fortes / Agencia RBS

Finalizada a derrota do Inter por 3 a 1 para o Flamengo, no domingo (17), vaias foram ouvidas no Beira-Rio. Durou um instante. Logo foram silenciadas com efusivos gritos de apoio ao time apesar da quarta partida seguida sem vitória em casa. A atitude foi o início da remobilização colorada para a partida decisiva pela Libertadores, na quarta-feira (20), outra vez diante do Flamengo.

O técnico Roger Machado optou por escalar um time de reservas na partida pelo Brasileirão. O resultado em campo foi uma equipe com dificuldades para encontrar o adversário. Em 12 minutos, os cariocas venciam por 2 a 0 sem muito esforço.

— Os riscos são calculados. A gente acredita no ambiente que torcedor vai criar acreditando na reversão. A torcida sempre esteve ao lado em diferentes momentos. Teve mobilização da torcida no Maracanã e também aqui. Ela será um elemento importante para a nossa virada — destacou o treinador.

Apesar de utilizar titulares somente na reta final da partida, quando o placar estava 3 a 0 para o adversário, o comandante colorado acredita que será possível levar aspectos da partida pelo Brasileirão para a da Libertadores.

A principal lição, na visão de Roger, foi o posicionamento no meio-campo. A intenção foi deixar os principais nomes do elenco descansados para a volta das oitavas de final da competição continental.

— Esse jogo serve como elemento do estudo para quarta-feira. Para quarta, a gente vai ajustar. Tivemos importantes análises do meio-campo. Todos os atletas estarão descansados. A confiança estará no ápice — garantiu.

Autor do gol colorado, já nos acréscimos, Borré recebeu elogios do treinador. No final do jogo, o colombiano formou a dupla de ataque ao lado de Ricardo Mathias. A dupla pode ser utilizada em algum momento no jogo do meio da semana. Para início de partida, Mathis segue como dono da posição.

— Foi importante oportunizar chance para Borré e Valencia estarem no ataque para reconquistarem confiança. O Borré foi premiado com um gol no final da partida — observou.

Após perder por 1 a 0 no Maracanã, o Inter é obrigado a vencer a volta para ir às quartas de final da Libertadores. Se o resultado positivo for por diferença de um gol, a vaga será decidida nos pênaltis. Se for por dois ou mais, a classificação será direta.