Inter acerta renovação de dois titulares

Alan Patrick renovou o vínculo até 2027. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter acertou nos últimos dias a renovação de contrato de dois titulares do grupo do técnico Roger Machado: o lateral-direito Braian Aguirre e o meia Alan Patrick.

Em ambos os casos, as bases do novo vínculo estão definidas entre a direção e o esfafe dos atletas, faltando apenas a conclusão de trâmites burocráticos para o anúncio oficial.

No caso de Braian Aguirre, o contrato vigente vigora até dezembro de 2027 e será estendido até dezembro de 2028. Já o vínculo atual de Alan Patrick vai até dezembro de 2026 e será prorrogado até dezembro de 2027.

Independentemente da turbulência causada pela eliminação na Copa Libertadores para o Flamengo e do que ocorrer no restante do ano, a avaliação da direção é de que os dois jogadores são peças fundamentais no planejamento colorado para as próximas temporadas.

Enquanto Alan Patrick reúne características consideradas únicas no futebol brasileiro e é uma referência técnica do grupo, Braian Aguirre aprovou em 2025 e é avaliado ainda como uma peça importante para o longo prazo.

Os dois serão titulares neste sábado (23), contra o Cruzeiro, às 18h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte.