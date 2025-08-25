Inter

Última chance?
Notícia

Após tensão no vestiário, Inter abre semana decisiva para o futuro de Roger

Pressionado pelas eliminações e pelas quatro derrotas seguidas, técnico pode jogar todas as fichas na partida contra o Fortaleza, no Beira-Rio

Rafael Diverio

