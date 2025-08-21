Inter abre investigação para identificar responsáveis por chuva de papel picado contra o Flamengo

Excesso de papel gerou críticas ao Inter. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A direção do Inter está investigando os responsáveis pelo lançamento de papel picado sobre o gramado do Beira-Rio na noite desta quarta-feira (20). A ação atrasou em cerca de 20 minutos o início da decisão contra o Flamengo, que valia vaga nas quartas de final da Libertadores.

Conforme apuração de Zero Hora, o clube deverá desligar os envolvidos no episódio. Além disso, a Conmebol deverá aplicar uma multa pelo atraso no começo da partida, que acabou com derrota do Inter e eliminação da competição.

Relacionamento social

Ainda não está claro, contudo, quem são os responsáveis pelo papel picado. Inicialmente, de acordo com a organização interna do Colorado, os assuntos relacionados às torcidas seriam controlados pela vice-presidente de Relacionamento Social, Letícia Vieira.

Ela esteve presente em uma reunião, na última sexta-feira (15), em que foram definidas as ações do Inter para aumentar a mobilização para o jogo decisivo. Os envolvidos garantem, contudo, que não houve autorização para o lançamento do papel picado durante a reunião.

Outros setores envolvidos

Além do Relacionamento Social, alguém com autonomia ligado à pasta da Administração deve ter participado da ação.

Isto porque os papéis foram lançados do alto do Beira-Rio, da região chamada de “catwalk”, próxima à cobertura do estádio. E apenas pessoas com aval da “operação de jogo”, como é chamado quem gere tudo no dia do evento esportivo, podem acessar esse espaço.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram as pessoas que arremessaram os papéis neste local. Elas, inclusive, estão sem equipamentos de segurança, considerado algo temerário, fugindo dos protocolos do clube.

A origem do papel

Segundo apurou ZH, o papel picado seria inicialmente utilizado contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, mas a medida foi vetada pela Brigada Militar.

O clube voltou a prever a ação contra o Flamengo, quando ela foi permitida, e a quantidade de papel foi incrementada. O pagamento à empresa responsável pelo papel, inclusive, não foi efetuado ainda, segundo confirma um dirigente colorado.

Desdobramentos

Uma pessoa ligada ao caso já foi identificada, mas a suspeita é de que há, pelas autorizações, outros envolvidos. O clube investiga o caso para desligar as pessoas, sejam funcionários ou dirigentes políticos, “sem cometer injustiças”.

Nas próximas semanas, a Conmebol deverá confirmar multas ao Inter pelo atraso da partida e por ter agido sem o aval da entidade.