Inter 1x3 Flamengo: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Flamengo marcou duas vezes na primeira etapa e ainda fez outro gol no segundo tempo. Jefferson Botega / Agencia RBS

Em noite de pouca inspiração, o Inter foi derrotado pelo Flamengo em partida da 20ª rodada do Brasileirão. No Beira-Rio, os cariocas venceram por 3 a 1.

Pedro marcou duas vezes e Plata fez o terceiro gol do líder do Campeonato Brasileiro. Nos minutos finais, Borré fez o gol de honra e evitou a goleada.

Agora, o foco do Inter muda para a Libertadores. Nesta quarta-feira (20), as equipes voltam a se enfrentar pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Na ida, o Flamengo venceu por 1 a 0.

Confira os melhores momentos de Inter 1x3 Flamengo