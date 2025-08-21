Inter 0x2 Flamengo: veja os gols e os melhores momentos da partida pela Libertadores

Primeiro gol do Flamengo foi marcado por Arrascaeta. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter perdeu por 2 a 0 para o Flamengo nesta quarta-feira (20) e está fora da Libertadores. A partida era válida pelas oitavas de final da competição.

Em jogo de domínio flamenguista, o Inter não demonstrou em momento algum que conseguiria reverter o resultado negativo do jogo de ida, em que perdeu por 1 a 0.

Os 43 mil torcedores presentes no Beira-Rio viram Arrascaeta abrir o placar aos 27 minutos do primeiro tempo e Pedro selar a classificação no finalzinho do jogo.

Confira os melhores momentos de Inter 0x2 Flamengo