Ingressos ficam próximos de esgotar e Inter prevê 48 mil pessoas em decisão contra o Flamengo

O Inter terá casa cheia para decidir a vaga nas quartas de final da Libertadores contra o Flamengo nesta quarta-feira (20). A direção colorada espera cerca de 48 mil pessoas no Beira-Rio a partir das 21h30min.
Os ingressos do clube já estão esgotados e, agora, restam apenas os do Coração do Gigante. São poucas entradas de cadeira e camarotes disponíveis pelo site ou app.
Não haverá venda na bilheteria física na quarta-feira, conforme determina o regulamento da Conmebol.
A direção colorada alerta os torcedores que irão à partida a conferirem se estão com a biometria facial cadastrada para a entrada no estádio.
Os portões do Beira-Rio abrem às 18h30min e a recomendação é que as pessoas cheguem cedo ao estádio.
