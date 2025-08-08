Hora da gurizada? Inter pode ter dois jovens no time nas próximas partidas

Roger e seu auxiliar Roberto Ribas estudam mudanças no time. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

A eliminação na Copa do Brasil pôs ainda mais combustível no mau momento do Inter. Com as más fases de Borré, Valencia, Wesley, Vitinho e até Alan Patrick, todos citados por Roger Machado, mais os erros de Thiago Maia e Ronaldo, está reaberto o debate sobre o aproveitamento de jovens. Mais especificamente, Luis Otávio e Ricardo Mathias.

Os dois já viveram situações tensas, mesmo não tendo completado 20 anos ainda. O caso de Mathias foi mais recente.

Na hora de decidir o futuro na Libertadores, fora de casa, contra o Nacional-URU embalado por ter vencido o Bahia, coube a Ricardo Mathias, à época 18 anos (completou 19 em julho) a incumbência de ser o titular. Valencia e Borré estavam machucados naquele 15 de maio. E ele deu conta do recado. Além de controlar bem a zaga uruguaia, teve presença de área para fazer o primeiro gol da vitória por 2 a 0.

Estreia em Gre-Nal

Luis Otávio teve uma estreia ainda mais precoce. Mas igualmente tenso. Seu primeiro jogo foi em 19 de outubro do ano passado, quando ainda tinha 17 anos. Um Gre-Nal. Ele entrou no segundo tempo do clássico vencido pelo Inter de Roger contra o Grêmio de Renato Portaluppi por 1 a 0, gol de Borré.

Até iniciou a temporada entre os titulares, mas sofreu uma lesão logo na estreia, contra o Guarany de Bagé, e perdeu todo o Gauchão. Foi recuperando lugar e eventualmente desceu para jogar com o sub-20. Depois da parada da Copa do Mundo de Clubes, voltou a entrar nas partidas. À exceção dos duelos com o Fluminense pela Copa do Brasil, participou de todos os jogos. E, contra o São Paulo, foi titular, saindo no intervalo.

Para Vini Moura, uma das vozes coloradas do Grupo RBS, é hora de colocá-los em campo novamente.

— Os jogadores não estão dando o resultado esperado. O que eles vão fazer nós já sabemos. É hora de tentar peças novas, mudar os nomes.

Leonardo Oliveira, comentarista do Grupo RBS, concorda, mas liga um alerta sobre o volante:

— Luis Otávio deve ganhar espaço contra o Bragantino, para mostrar suas virtudes. Porém, essa é uma função na ideia deste Inter que requer mais do que capacidade de marcação e força. O camisa 5 virou o arquiteto do time, neste futebol de poucos espaços na fase ofensiva. É ele quem começa a pensar o jogo e a direcionar os caminhos de construção. Deixar essa atribução com ele, além da falta de característica, é uma atribuição pesada demais.

Já sobre o centroavante, acrescenta:

— A mesma lógica vale para Ricardo Mathias. O Inter gasta mais de R$ 3 milhões mensais com dois centroavantes de seleção e que chegaram para ser os diferenciais. Neste momento da temporada, delegar ao novato de 19 anos a missão dos gols me parece um fardo. É verdade que Mathias é quem tem as características de pivô que faltam a Enner e Borré, mas fica nítido que ele ainda é um jogador em construção e que vai requerer mais tempo.