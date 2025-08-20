Goleiro do Inter entra na mira de clube da Série B

Ivan desperta o interesse do Criciúma. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Sem perspectiva de ser aproveitado no Inter, o goleiro Ivan desperta o interesse do Criciúma, que disputa a Série B. Em quase dois anos de clube, o jogador tem apenas uma partida com a camisa colorada. Em 2024, contra o Avenida, ele sofreu uma lesão ligamentar no joelho e, desde então, virou terceira alternativa para o setor.

Oficialmente, não houve contato entre os clubes, mas a relação é próxima entre as direções, o que pode facilitar uma eventual liberação.

Ivan se recupera de uma artroscopia realizada em julho, após entrose no joelho esquerdo. Ele é reserva de Rochet e Anthoni, que aproveitou o afastamento da grave lesão anterior para se firmar como principal alternativa ao titular uruguaio.

Recentemente, o Juventude chegou a demonstrar interesse em levá-lo para Caxias, mas não confirmou a investida. O Inter não descarta o empréstimo para dar sequência ao jogador.

Ivan quer atuar com frequência. O prazo para estar apto para atuar é de aproximadamente duas semanas. Com isso, ele poderia ser utilizado durante a Série B.

A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Rossafa e confirmada por Zero Hora. Ele também noticia que o Guarani, da Série C, chegou a analisar a contratação, mas esbarrou no tratamento médico, pois precisa de urgência de um goleiro.

Tempo de contrato

O vínculo atual entre as partes tem duração até 2026. Em caso de saída, Kauan Jesus, que já tem sido opção no banco de reservas em algumas ocasiões, pode ser efetivado como terceiro goleiro.