Gabriel Mercado avança em recuperação no Inter; veja quando ele deve voltar ao time

Mercado teve lesão muscular contra o Fluminense. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter deverá ter o retorno de Gabriel Mercado em breve, mas não para o jogo decisivo com o Flamengo nesta quarta (20). O zagueiro, de 38 anos, se recupera de lesão muscular na panturrilha direita. Ele avança para voltar aos gramados mais uma vez.

O argentino ficou mais de nove meses afastado por uma cirurgia ligamentar em outubro de 2024. O atleta chegou a ficar no banco em partidas de junho, mas em campo, efetivamente, a volta foi contra o São Paulo, no último dia 3. A atuação lhe garantiu a titularidade no jogo seguinte contra o Fluminense na Copa do Brasil em pleno Maracanã.

Mercado sentiu ainda no primeiro tempo do confronto um problema na panturrilha direita. A comissão técnica considera normal a lesão em casos de retornos após tanto tempo de inatividade de algo tão grave.

Com isso, o jogador faz tratamento desde então. Nesta segunda (18), o zagueiro foi liberado para corridas nos campos do CT Parque Gigante sob o cuidado dos fisiologistas. Ainda sem contato com a bola e com restrição de atividade.

Só no próximo mês

A projeção interna indica a liberação para partidas só nas próximas semanas. A comissão técnica acredita que apenas em setembro ele poderá atuar novamente. São baixas as chances dele estar plenamente apto para encarar o Fortaleza, em 31 de agosto, no Beira-Rio.