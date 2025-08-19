Vitão tem vínculo até 2026 com o Colorado Leandro Monks / Inter / Divulgação

Envolvido com a decisão contra o Flamengo, válida pelas oitavas de final da Libertadores, o Inter tomou duas decisões a partir do vazamento da informação do interesse do Galatasaray, da Turquia, em Vitão. O zagueiro será monitorado por um olheiro do clube no confronto.

O primeiro ponto decidido internamente é que a saída do defensor, no Beira-Rio desde 2022, enfrentará empecilhos pela participação colorada na Libertadores. Qualquer conversa, antes da partida contra os cariocas, não avançará. Em caso de classificação, o Inter projeta recusar vender o atleta em virtude do sonho do Tri da América.

Um cenário admitido é a possibilidade de encaminhar uma negociação agora e a liberação acontecer somente após o final da temporada, metade do calendário europeu. Uma medida semelhante foi adotada com Johnny, em 2023, quando trocou o clube pelo Betis da Espanha.

No entanto, em caso de queda na Libertadores, a venda poderá avançar ainda nesta janela de transferências. O Inter precisa arrecadar cerca de R$70 milhões em negociações para atingir o planejamento de R$180 milhões da temporada.

A segunda definição interna é sobre o preço de Vitão. Aos 25 anos, o zagueiro tem 80% do vínculo ligado ao Colorado. Nos bastidores, houve uma mudança de postura. Antes, a expectativa era de receber 12 milhões de euros pela porcentagem. Agora, 10 milhões de euros são necessários pela liberação. Conversas paralelas com os detentores dos outros 20% são necessárias para o eventual acordo ser selado.

O contrato entre Vitão e Inter tem duração até o final de 2026. A relação entre as partes é positiva, mas o jogador acredita que está pronto para uma nova experiência na Europa. O zagueiro, que já passou pelo Shakhtar-UCR, retornou ao país pela guerra com a Rússia. Ele já esteve próximo de ser vendido ao Betis, em 2024, mas os espanhois mudaram de ideia no último momento. A leitura do clube é que não houve queda no rendimento.

O atleta deseja atuar em alto nível num mercado competitivo para seguir na mira da Seleção Brasileira. Por enquanto, o interesse do Galatasaraay não avançou para conversas com o Inter, mas o cenário poderá ser modificado a partir da análise in loco da atuação do defensor. Os turcos, neste momento, o colocam como alternativa ao marfinense Wilfried Singo, do Monaco.