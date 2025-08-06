O Inter empatou com o Fluminense em 1 a 1 no Maracanã e está eliminado da Copa do Brasil. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.
Nela, além de receber as informações veiculadas no rádio, você acessa elementos como placar, escalação e substituições para visualizar a todo o momento um resumo do que mais relevante ocorre na partida.
Onde assistir a Inter x Fluminense
- RBS TV, SporTV, Premiere e Amazon Prime anunciam a transmissão.
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida.