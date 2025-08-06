Fluminense e Inter se enfrentam no Maracanã. Arte GZH

Inter e Fluminense se enfrentam pela partida de volta das oitavas da Copa do Brasil às 21h30min desta quarta-feira (6). O jogo no Maracanã terá transmissão da Rádio Gaúcha, RBS TV, SporTV, Premiere e Amazon Prime. Zero Hora acompanha o jogo em tempo real.

O Colorado perdeu o jogo de ida, no Beira-Rio, por 2 a 1, e precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para se classificar. Se a vitória for por um gol a mais, a disputa vai para os pênaltis.

Escalações confirmadas para Inter x Fluminense

Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Richard e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero. Técnico: Roger Machado.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Guga; Martinelli, Nonato, Hércules e Serna; Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem para Inter x Fluminense

Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC). VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).

Onde assistir a Inter x Fluminense

RBS TV, SporTV, Premiere e Amazon Prime anunciam a transmissão.

anunciam a transmissão. GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida.

Como chegam Inter e Fluminense

Inter

O Inter não está tendo uma semana muito boa. Depois da derrota no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o time de Roger Machado perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, no domingo (3), pelo Brasileirão. Foi a terceira partida seguida sem vitória.

No último jogo, o Inter foi à campo com um time misto, pensando na decisão desta quarta-feira. As exceções são Alan Patrick, que esteve fora devido a um quadro de virose e Vitão, que está suspenso no Campeonato Brasileiro. Esse Inter mais descansado vai enfrentar um Fluminense que jogou com força máxima contra o Grêmio, no sábado (2).

Fluminense

Já o Fluminense vem de uma boa sequência. Depois de garantir a vantagem na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o time carioca venceu o Grêmio no sábado (2), por 1 a 0. Foi o fim de uma série de quatro derrotas no Brasileirão.

A má notícia para o técnico Renato Portaluppi é que Thiago Silva será desfalque na decisão. O zagueiro sentiu dores na coxa na partida contra o Grêmio e foi constatada uma lesão muscular de grau 2. O volante Hercules teve bolhas nos pés após a partida, mas deve ser escalado.

