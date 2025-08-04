Fluminense vê Inter em vantagem física para decisão da Copa do Brasil

Renato reclamou do calendário do Flu antes da partida de volta contra o Inter. Duda Fortes / Agencia RBS

O Fluminense vê o Inter em vantagem física para a decisão das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), no Rio de Janeiro, mesmo com um dia a mais de descanso do que os colorados. Nos bastidores, fontes ligadas ao clube apontam que as preservações coloradas no final de semana podem fazer diferença no confronto.

Alan Patrick e Bruno Henrique, oficialmente por questões físicas, afinal, sequer foram relacionados para o jogo contra o São Paulo no domingo (3). Aguirre, Vitão, Thiago Maia, Carbonero e Wesley também foram preservados de alguma forma.

Calendário cheio

Do lado do Flu, enquanto isso, há reclamações sobre o calendário. O desgaste da temporada, inclusive, foi citado por Renato Portaluppi após a vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0, no último sábado (2).

— Eu só peço que analisem o desgaste que o grupo do Fluminense vem tendo. As lesões estão aparecendo. Eles são seres humanos e estão bem fisicamente. É a mesma coisa que você jogar uma pelada a cada três dias. Quem aguenta? — justificou Renato.

O treinador reforçou que enquanto outros clubes brasileiros tiveram férias e tempo para treinamentos entre junho e julho por causa da pausa para o Mundial de Clubes, o Flu jogou até a semifinal da competição.

— E eu vou falar: o Fluminense anda bem demais por todos esses problemas que estamos passando —complementou.

Instabilidade

No retorno após o Mundial, o Fluminense teve quatro derrotas seguidas pelo Brasileirão. A sequência ruim acabou justamente com a vitória sobre o Inter, por 2 a 1, no Beira-Rio, que foi seguida pelo triunfo sobre o Grêmio.

A instabilidade, segundo Renato, se deve aos compromissos seguidos, o tempo curto para recuperação e as lesões — Soteldo, Renê e Ignácio são alguns dos desfalques. A provável nova baixa é de Thiago Silva com problema na posterior da coxa direita.

Tanto Inter quanto Fluminense terão dois treinos para encaminhar as escalações para a decisão. Renato planeja focar no descanso físico para os jogadores suportarem o confronto de alta intensidade na quarta-feira, no Maracanã.