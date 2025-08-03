Fluminense pode perder dois titulares para decisão contra o Inter pela Copa do Brasil

Renato pode ter desfalques para montar o time que enfrentará o Inter. Lucas Merçon / Fluminense / Divulgação

O Fluminense tem duas preocupações para o decisão contra o Inter, nesta quarta-feira (6), pela Copa do Brasil.

Thiago Silva e Hércules apresentaram problemas físicos na vitória sobre o Grêmio pelo Brasileirão e são dúvidas para o jogo.

Situação de Thiago Silva

A situação do experiente zagueiro, de 40 anos, gera mais apreensão. Thiago Silva acusou dores no posterior da coxa direita nos minutos finais da partida de sábado (2) e há pessimismo sobre o aproveitamento dele na quarta-feira.

O capitão do Flu passará por exame de imagem em uma clínica no Rio de Janeiro nas próximas horas para reavaliação e o clube deverá se manifestar sobre o caso somante na reapresentação, na segunda (4).

O eventual substituto de Silva é Manoel, titular contra o Grêmio, pela suspensão de Freytes. Ignácio, que teve destaque no Mundial de Clubes, se recupera de lesão nos ligamentos.

Situação de Hércules

A outra preocupação, em menor grau, é com Hércules. Ele saiu no intervalo do confronto com o Grêmio, alegando incômodo com uma bolha no pé. Renato Portaluppi revelou na coletiva pós-jogo que o jogador não conseguia calçar as chuteiras.

— Vamos aguardar 24 horas. É precipitado dar um diagnóstico agora tanto para um lado e para outro —despistou o treinador.

Ainda não está claro quem entraria no lugar de Hécules, caso ele não esteja apto a jogar. O Fluminense já atuou com três volantes e Renato poderia escalar Paulo Henrique Ganso na armação. Serão apenas dois treinos para confirmar a equipe para encarar o Inter, na quarta-feira (6), pela Copa do Brasil.

Depois da derrota em casa, o Colorado precisa ganhar o duelo por dois gols de diferença ou mais para levar a classificação às quartas de final ou vencer por um para forçar os pênaltis. O confronto ocorre no Maracanã, às 21h30min.