Inter

Dúvidas
Notícia

Fluminense pode perder dois titulares para decisão contra o Inter pela Copa do Brasil

Dupla apresentou problemas físicos contra o Grêmio e será reavaliada para partida desta quarta-feira

Saimon Bianchini

Direto do Rio de Janeiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS