Fluminense 1x1 Inter: veja os gols e os melhores momentos da partida pela Copa do Brasil

Alan Patrick marcou o gol do empate. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter batalhou, mas não conseguiu a vitória contra o Fluminense e foi eliminado da Copa do Brasil. A partida de volta das oitavas de final ocorreu nesta quarta-feira (6), no Maracanã, e terminou em 1 a 1. A vantagem era dos cariocas, que venceram por 2 a 1 no Beira-Rio.

O sonho colorado acabou no início do segundo tempo. Mais especificamente, 26 segundos depois da volta do intervalo. Ronaldo deu um passe errado na frente da área e entregou a bola para Canobbio dominar e mandar no fundo do gol de Rochet.

Aos 19 minutos, Alan Patrick deixa tudo igual faz o 1 a 1, de pênalti. À princípio ele erra a batida, que vai parar nas mãos de Fábio, mas após revisão no VAR, o árbitro assinala que o goleiro havia se adiantado e manda refazer a cobrança. Dessa vez, o camisa 10 acerta.

O próximo compromisso do Inter é no sábado, contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Na quarta-feira que vem (13), o Colorado enfrenta o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores.

Confira o gol e os melhores momentos de Fluminense 1x1 Inter