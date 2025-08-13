Inter e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (13), às 21h30min, pela oitavas de final da Libertadores. O jogo de ida ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
O Colorado vem de vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, pelo Brasileirão. Já o Rubro-negro fez 2 a 1 no Mirassol, também pela competição nacional.
Escalações para Flamengo x Inter
Flamengo: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Allan, Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.
Inter: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho, Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez; Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley; Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.
Arbitragem para Flamengo x Inter
Dario Herrera (ARG), auxiliado por Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG). VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)
Onde assistir a Flamengo x Inter
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play) — saiba como selecionar seu time clicando aqui;
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- A ESPN, a Disney+ e a Globo anunciam a transmissão.
