Flamengo provoca Inter após classificação na Libertadores: "Chuva de Plata"

Após vencer por 2 a 0 no Beira-Rio e se classificar para as quartas de final da Libertadores, o Flamengo usou suas redes sociais para provocar o Inter.
Antes do jogo começar, o clube gaúcho utilizou de papel picado para criar um clima de decisão para a partida. No entanto, a ação atrasou o começo do confronto em mais de 20 minutos pela situação que ficou o gramado.
Os cariocas alfinetaram os colorados fazendo menção ao atacante equatoriano Gonzalo Plata.
Participação no gol
Plata participou do primeiro gol do Flamengo no jogo. Foi dele o passe para Arrascaeta abrir o placar no Beira-Rio.
O resultado, somado à vitória flamenguista no Rio, eliminou o Inter da competição sul-americana desta temporada. O Colorado volta suas atenções ao Brasileirão.