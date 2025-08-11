Flamengo pode ganhar reforço para enfrentar o Inter

De La Cruz voltou a treinar normalmente. Adriano Fontes/Flamengo / Divulgação

São muitos mistérios na escalação do Flamengo para quarta-feira (13), quando recebe o Inter na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Mas o principal deles, quem substituirá o suspenso Arrascaeta, ganhou mais um candidato. Nico de la Cruz, recuperado de lesão, é uma opção a mais para Filipe Luís.

O jogador uruguaio costuma ser segundo volante, mas já foi testado mais à frente, na mesma função de seu compatriota. O que pesa contra si é que não atua há quase um mês, se recuperando de uma entorse no joelho esquerdo. Ele tem sido constantemente desfalque da equipe.

Se não jogar, as demais opções são a estreia de Carrascal, recém-contratado, e que não teve minutos no time, Saúl, ex-Atlético de Madrid, e Gonzalo Plata.

— Carrascal é um jogador com talento e qualidade gigantes. Tenho certeza que nos daria muito, tenho esperança de que será ídolo deste clube nos próximos anos. Eu o vejo na mesma posição que jogou Arrascaeta (contra o Mirassol), mas ele me disse que pode jogar nas quatro posições da frente — disse Filipe Luís após o jogo contra o Mirassol.

A decisão será tomada após o treinamento da terça-feira, no Ninho do Urubu.