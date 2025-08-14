Flamengo de Filipe Luis tem apenas duas derrotas por dois gols de diferença; veja quais foram

Flamengo teve duelo difícil contra o Bayern de Munique no Mundial de Clubes. CHANDAN KHANNA / AFP

O Flamengo sob o comando de Filipe Luis — desde 6 de novembro de 2024 — só perdeu seis vezes, em 60 partidas. Derrota por dois gols de diferença foram apenas duas, para o Fluminense e para o Bayern de Munique.

Para avançar de forma direta às quartas de final da Libertadores, o Inter precisará se juntar ao clube carioca e ao alemão. O 1 a 0 no Maracanã, na quarta-feira (13), obriga o Colorado a vencer o Flamengo por ao menos um gol de diferença, o que seria a sétima derrota dos titulares comandados por Filipe Luis.

Fluminense reativo

Na partida contra o Fluminense, pela 30ª rodada do Brasileirão 2024, o Flamengo perdeu por 2 a 0, jogando como mandante. O time, no entanto, estava repleto de desfalques, como Viña, Pedro, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Gerson e Pulgar, além de Arrascaeta que começou no banco e entrou na tentativa de uma reação.

O adversário, na época comandado por Mano Menezes, soube se defender e aproveitou as chances que teve, as quais foram menores do que o time de Filipe Luis. Lima e Arias marcaram para o Flu.

Leia Mais Três motivos para o resultado do Inter no Maracanã

Bayern propositivo

O outro resultado que o Inter pode se inspirar para avançar de forma direta na Libertadores foi no Mundial de Clubes. Pelas oitavas de final da competição, o Bayern de Munique venceu por 4 a 2.

Os alemães abriram 2 a 0 com menos de 10 minutos de jogo. Depois disso conseguiram controlar as ações. O Flamengo diminuiu na metade do primeiro tempo, mas não demorou muito para o Bayern ampliar para 3 a 1.

De pênalti, o clube carioca descontou novamente e deu esperanças de um empate. Porém, os alemães fizeram o quarto gol na metade da segunda etapa, dando números finais ao duelo.

O que se traz de conclusão destes dois resultados é de que é possível vencer o Flamengo por mais de dois gols. Seja de uma maneira mais reativa, como foi o Fluminense. Ou de uma forma propositiva, caso do Bayern de Munique.