Inter

Missão difícil 
Notícia

Flamengo de Filipe Luis tem apenas duas derrotas por dois gols de diferença; veja quais foram

Inter precisará repetir os feitos de Fluminense e Bayern de Munique para avançar de forma direta na Libertadores

Alex Torrealba

