Flamengo 1x0 Inter: veja o gol e os melhores momentos da partida pela Libertadores

O Inter largou em desvantagem nas oitavas da Libertadores contra o Flamengo. No jogo de ida, o Colorado foi derrotado por 1 a 0 no Maracanã.
O gol do jogo foi marcado por Bruno Henrique, aos 27 minutos do primeiro tempo. Após escanteio bem cobrado por Luiz Araújo, o atacante flamenguista pulou entre Ricardo Mathias e Vitão para marcar de cabeça.
O Flamengo dominou boa parte da partida, especialmente no primeiro tempo. Na etapa final, o Colorado melhorou e teve algumas chances de empatar, mas nada claro, com pouca efetividade.
A volta é na próxima quarta (20), no Beira-Rio. Para se classificar, a equipe colorada terá de vencer em casa por dois ou mais gols de diferença. Se for por um gol, a disputa da vaga será nos pênaltis.