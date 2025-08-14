Flamengo 1x0 Inter: veja o gol e os melhores momentos da partida pela Libertadores

O Inter largou em desvantagem nas oitavas da Libertadores contra o Flamengo. No jogo de ida, o Colorado foi derrotado por 1 a 0 no Maracanã.

O gol do jogo foi marcado por Bruno Henrique, aos 27 minutos do primeiro tempo. Após escanteio bem cobrado por Luiz Araújo, o atacante flamenguista pulou entre Ricardo Mathias e Vitão para marcar de cabeça.

O Flamengo dominou boa parte da partida, especialmente no primeiro tempo. Na etapa final, o Colorado melhorou e teve algumas chances de empatar, mas nada claro, com pouca efetividade.