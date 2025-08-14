Filipe Luís venceu duelo com Roger na escalação do Flamengo

Escalação de Bruno Henrique, capitão do Flamengo, no lugar de Pedro mexeu na estratégia do Inter. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

O Inter perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, na noite desta quarta-feira (13), um resultado final que traz esperança para a torcida de uma virada no Beira-Rio na próxima semana. O jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, porém, teve ampla superioridade rubro-negra no primeiro tempo, fruto de uma decisão de Filipe Luís na escalação que fez Roger Machado mudar a estratégia colorada para o jogo.

Escalações

Roger Machado repetiu a formação que havia tido sucesso contra o Bragantino com Ricardo Mathias como centroavante e Tabata aberto pelo lado direito. No Flamengo, Filipe Luís apostou na escalação de Luiz Araújo como ponta direita com Plata atuando por dentro, no lugar do suspenso Arrascaeta. A decisão mais impactante foi a presença de Bruno Henrique como centroavante no lugar de Pedro.

A escalação de Bruno Henrique teve efeito direto na estratégia do Inter. Roger Machado reconheceu após o jogo que havia dois planos para a partida e com a confirmação do camisa 27 optou por recuar um pouco a marcação colorada para evitar que os cariocas usassem os passes em profundidade.

— A gente se preparou para dois cenários, esse com o Bruno Henrique de centroavante e outro com o Pedro, o que muda sensivelmente. Com a escalação, a gente soube que ia ter que cuidar muito a profundidade. Cuidar a profundidade é não dar campo para o Flamengo, é estar dez metros um pouco mais para trás, fazer o bloco médio tirando o jogo de articulação do Jorginho trabalhando muito com a bola coberta e descoberta. Quando conseguia ter a bola coberta do Jorginho ou zagueiros, a gente podia ficar na mesma posição. Quando não, era proteger a profundidade — afirmou Roger Machado.

Pressão do Flamengo

A estratégia de marcar mais recuada de Roger, porém, levou o Inter a ser completamente dominado nos primeiros 45 minutos. O Flamengo teve o total controle do jogo com o Colorado tendo apenas 27% de posse de bola. Um adversário rubro-negro não tinha tão pouco a bola no Maracanã em um primeiro tempo desde o Botafogo, da Paraíba, em confronto pela Copa do Brasil, em maio. Bruno Henrique fez de cabeça o gol do 1 a 0 em uma etapa inicial na qual o Flamengo finalizou oito vezes contra apenas uma do Inter.

Posicionado no campo de ataque, o Flamengo formava uma linha de cinco ofensiva com os avanços de Emerson Royal pela direita, com Luiz Araújo se juntando a Plata e Bruno Henrique por dentro. Samuel Lino abria o campo pela esquerda.

Flamengo empurrou o Inter para seu campo no primeiro tempo. Tacticalboard / Reprodução

Segundo tempo

A lesão de Royal mexeu um pouco no posicionamento do Flamengo. Isso porque Varela não avançava tanto, o que fazia Luiz Araújo ficar mais tempo aberto na direita. Assim, o time tinha quatro e não mais cinco na linha ofensiva, o que facilitou para que Thiago Maia e Alan Rodríguez pudessem se adiantar. O Inter também encontrou um pouco mais de liberdade para sair com bola no chão de trás com os zagueiros.

Apesar dessa melhora, o Inter deu pouco trabalho a Rossi. Foram apenas quatro finalizações coloradas, somente duas no alvo e sem grande trabalho para o goleiro argentino. A chance mais clara da etapa final ainda foi do Flamengo nos minutos finais com Luiz Araújo, que parou em boa defesa de Rochet.