Filho de Kempes, vítima do acidente da Chape, treina pela primeira vez com profissionais do Inter

João Gabriel, filho de Kempes — campeão da Sul-Americana pela Chapecoense e vítima da tragédia em 2016 —, realizou um sonho na última semana. O jovem da base do Inter participou do primeiro treino com os profissionais e fez até gol na atividade.

Imagino o quanto meu pai deve estar orgulhoso de mim, vendo tudo isso acontecer JOÃO GABRIEL Filho de Kempes, ex-Chape

O jogador de 16 anos treinou com o elenco principal pela primeira vez na última quinta (7), antes do jogo com o Bragantino, disputado no sábado. Ele voltou a treinar com os profissionais nesta segunda-feira (11).

— Foi uma sensação incrível ver grandes jogadores do meu lado. Lembro quando era pequeno e jogava nas escolinhas do colégio, e hoje treinar com os profissionais no Inter é gratificante. Imagino o quanto meu pai deve estar orgulhoso de mim, vendo tudo isso acontecer. Não só ele, mas minha mãe e meu padrasto que hoje é uma das pessoas mais importantes para mim, que mais me ajuda como atleta — contou João Gabriel, que chegou ao Inter no final de 2024.

Contrato de formação

O meia-atacante tem contrato de formação até janeiro de 2026 com o Inter. Como camisa 10 colorado, ele participou do Gauchão sub-17 e, atualmente, disputa o Brasileirão da categoria.

Nas redes sociais, a mãe celebrou o sucesso do filho. "Com quatro anos você entrou para primeira escolinha de futebol lá no Japão e, de lá para cá, nunca mais parou e eu sempre querendo que tu tivesse um plano B e tu sempre me dizendo que não tinha, que tu ia ser um jogador famoso e que ia jogar na Europa. [...] Não é por acaso que você está conquistando teu espaço", escreveu Vanessa Oliveira.

Natural de Criciúma, João Gabriel defende o terceiro clube no Rio Grande do Sul. Antes de atuar no Colorado, o jogador passou pelas categorias de base de Grêmio e São José. Como tem 16 anos, ele já pode assinar o primeiro vínculo profissional.

Curiosidade do nome

João Gabriel traz no nome uma "tradição" de família. O avô Amaro Gonçalves batizou os três filhos – Everton, Eric e Cleber Kempes – em homenagem ao centroavante argentino Mário Kempes, campeão da Copa do Mundo em 1978. Everton deu sequência à tradição, batizando o primogênito com o nome.

— Foi fácil de escolher, o pai queria Kempes e eu João Gabriel, então juntamos tudo — contou Vanessa.

Antes de defender a Chapecoense, o pai de João Gabriel passou por clubes como Paraná, 15 de Novembro, Ceará, Caxias, Novo Hamburgo, Criciúma, Portuguesa, América-MG, Joinville, Cerezo Ozaka e JEF United, os últimos dois do Japão.

Kempes voltou ao Brasil em 2015 e no final daquele ano assinou com o clube catarinense, pelo qual conquistou o campeonato estadual e a Sul-Americana.

O atacante estava no voo da LaMia, que caiu na região da Antióquia, na Colômbia, e vitimou 71 pessoas na madrugada de 29 de novembro de 2016.

A delegação da Chapecoense rumava a Medellín, onde enfrentaria o Atlético Nacional pela decisão do torneio continental. Apenas seis pessoas sobreviveram. Entre elas, os jogadores Follmann, Neto e Alan Ruschel. Apenas o último segue na ativa. O lateral-esquerdo defende o Juventude.

