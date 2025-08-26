Filho de Fernandão publica despedida antes de se apresentar ao novo clube: "Me acolheu no momento mais desafiador"

Enzo defendeu a Aparecidense entre 2024 e 2025. Matheus Sanches / Aparecidense / Divulgação

O meia Enzo Costa se apresenta ao novo clube na quarta-feira (27). Filho do ídolo colorado Fernandão, o jovem de 22 anos anunciou a sua despedida da Aparecidense nas redes sociais nesta terça-feira (26). Agora, ele defenderá o Vila Nova, clube que está na sétima colocação da Série B e que é rival do Goiás, time que revelou o seu pai.

Em julho, Enzo assinou um pré-contrato com a equipe para se transferir em 2026. Contudo, como a Aparecidense foi eliminada nas oitavas de final da Série D e não teria mais disputas neste ano, o jogador conseguiu a liberação com o time para iniciar a trajetória no novo clube. O novo vínculo do atleta será válido por duas temporadas.

O volante, que foi um dos principais nomes da Aparecidense na temporada, já deve estar à disposição do técnico Paulo Turra nesta semana. Após 23 rodadas, o Vila Nova está em sétimo lugar com 33 pontos, três a menos que o primeiro time do G4, o Criciúma.

Nesta temporada, Enzo disputou 32 jogos e marcou dois gols pelo clube goiano. Dentre as partidas, ele foi titular em 28 delas.

Nas redes sociais, o atleta descreveu a passagem como "um ciclo importante" e agradeceu ao time por ter o acolhido "no momento mais desafiador da carreira".

Vale destacar que, antes de ser contratado pela Aparecidense em 2024, Enzo estava na base do Inter e chegou a treinar com o time profissional em alguns momentos. Em 2024, ele foi o capitão do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Confira a postagem do jogador nas redes sociais