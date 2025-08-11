Fernando se reapresenta ao Inter e analisa aposentadoria no futebol

Fernando após gol marcado contra o Nacional-URU pela Libertadores. Jefferson Botega / Agencia RBS

Depois de algumas semanas em Goiânia, Fernando voltou a Porto Alegre para se reapresentar ao Inter. O volante, que trata lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito, analisa a aposentadoria no final da temporada. Há chances de uma rescisão amigável de forma antecipada, já que o atleta cogita encerrar o vínculo antes do previsto pelo prazo de recuperação.

O tempo estimado de recuperação é entre quatro e seis meses e o tratamento escolhido pelo Departamento Médico do clube foi o conservador, sem intervenção cirúrgica. A lesão foi adquirida no começo de junho. Desta forma, ele pode ficar à disposição somente entre novembro e dezembro.

A direção, com o aval da comissão técnica, liberou o profissional para viajar, já que não tinha atividades exclusivas para tratar no CT Parque Gigante. Ele seguiu uma rotina de fisioterapia no Centro-Oeste juntos dos familiares.

A volta ao Rio Grande do Sul deverá ser de seguir o tratamento. Porém, conforme divulgado inicialmente pelo GE e confirmado por Zero Hora, é a possibilidade de anúncio de aposentadoria.

O jogador, que tem 38 anos, já estava inclinado a abandonar os gramados no final de 2025 quando encerra o contrato com o Inter. A lesão potencializou a vontade e gera o desejo de até mesmo antecipar o anúncio. Uma conversa com o Departamento de Futebol será tentada para tratar de uma possível definição do tema.

Fernando é grato ao Inter pelos momentos vividos pelo clube. São 54 partidas com três gols marcados, um deles num Gre-Nal na Arena e foi peça fundamental na conquista do Gauchão após oito anos. Ele já está preparado para o pós-carreira com investimentos e fontes de renda preparadas nos últimos anos.

A reportagem procurou a direção colorada para verificar o tema e não obteve retorno até o momento. Nos bastidores, o atleta é considerado importante, mesmo não sendo utilizado pela recuperação, pela liderança e fonte de inspiração para os mais jovens.