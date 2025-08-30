Fernando Carvalho se retira de comissão especial criada pelo Inter para avaliar finanças do clube

Fernando Carvalho participou do primeiro encontro. Lauro Alves / Agencia RBS

A comissão criada pelo Inter para discutir a situação financeira do clube teve sua primeira baixa. Alegando questões pessoais e profissionais, o ex-presidente Fernando Carvalho comunicou estar impedido de integrar a equipe responsável por debater o tema da SAF no Clube.

O anúncio foi feito no primeiro encontro da Comissão Especial, criada para analisar as finanças do Inter. Campeão da Libertadores e do Mundial pelo clube, Fernando Carvalho atualmente presta serviços de consultoria para outras instituições e clubes de futebol e, por questões éticas, considerou incompatível a sua permanência no grupo.

A primeira reunião ocorreu na última sexta-feira (30) e contou, além de Fernando Carvalho e do atual presidente Alessandro Barcellos, com as presenças dos também ex-presidentes Marcelo Medeiros e Pedro Paulo Zachia. O ex-presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Juchem, conduziu o debate. Nomes de destaque das áreas da economia e jurídica também participaram do encontro.