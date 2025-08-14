Ex-Inter se aposenta pela segunda vez e anuncia nova carreira: "Fazer um pagode aí"

Jogador defendeu o Inter entre 2011 e 2012. Ricardo Duarte / Agencia RBS

Multicampeão no futebol brasileiro, com passagem pelo Inter e convocado para a Copa do Mundo de 2014, o atacante Jô confirmou a aposentadoria dos gramados. O que chama a atenção é que esta é a segunda vez que o ex-jogador toma a decisão. Desta vez, ele pretende seguir na carreira musical.

Em 2023, ele chegou a anunciar a aposentadoria, mas voltou atrás e assinou com o Amazonas para a disputa da Série B.

Ao ge.globo, Jô confessou que fará parte de uma banda de pagode. Segundo o atleta, o estilo musical sempre fez parte de sua vida e de sua família.

— É uma coisa que eu sempre gostei, né? Sempre curti, meu pai, meus tios, sempre gostaram de pagode, então trouxe isso também. É a minha vida toda de futebol, com os amigos dentro da bola, e agora nesse projeto aí que eu tô lançando aí, de fazer um pagode aí — disse ao ge.globo.

Jô foi revelado pelo Corinthians e defendeu clubes europeus, como CSKA, da Rússia, e Manchester City e Everton, da Inglaterra. No Brasil, foi campeão da Libertadores pelo Atlético-MG e defendeu o Inter entre 2011 e 2012. No Colorado, o atacante foi afastado duas vezes em função de polêmicas extracampo.

Neste ano, Jô foi preso por atraso de pagamento de pensão alimentícia. Vale destacar que foi a terceira vez que o ex-jogador foi detido por tal motivo.