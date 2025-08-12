Inter

Experiente
Notícia

Ex-Grêmio, Everton Cebolinha projeta duelos do Flamengo contra o Inter: "Ainda tem um pouquinho daquela rivalidade"

Revelado pelo Tricolor, atacante tem retrospecto favorável contra o Colorado, apesar de nunca ter marcado gol no Beira-Rio nem vencido o clube gaúcho desde que deixou Porto Alegre

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS