Ex-Grêmio, Everton Cebolinha projeta duelos do Flamengo contra o Inter: "Ainda tem um pouquinho daquela rivalidade"

Atacante não é titular absoluto no Rubro Negro, mas foi surpresa contra o Galo, na Copa do Brasil, e até marcou gol. Gilvan de Souza / Flamengo

Em um cenário já carregado pela tensão de disputa por vaga nas quartas da Libertadores e de um clássico nacional, os próximos duelos entre Inter e Flamengo terão um tempero especial. Trata-se do atacante Everton Cebolinha, revelado pelo Grêmio, rival do Colorado, que agrega uma camada extra de rivalidade à disputa.

O próprio jogador de 29 anos citou tal rivalidade em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta terça-feira (12). Ele viveu na pele o tamanho do clássico Gre-Nal entre 2013 e 2020.

— Sempre que volto para Porto Alegre é muito especial, seja quando vou na Arena ou contra o Inter no Beira Rio. Independentemente de estar representando outras cores, a gente sabe que ainda tem pouquinho daquela rivalidade, que sempre foi aflorada — disse.

— Tive vários confrontos ali com o Inter. Espero levar a melhor nesses duelos, especialmente na Libertadores. A gente sabe que é uma equipe muito forte, principalmente jogando dentro de casa. Mas que eu possa também ajudar de certa forma e já por conhecer também um pouco mais do adversário — completou.

Serão três jogos seguidos entre Flamengo e Inter — dois pelas oitavas da Libertadores, nas próximas duas quartas, e um pelo Brasileirão, no domingo (17). Everton Cebolinha não é titular absoluto no Rubro Negro, mas foi surpresa entre os 11 iniciais e até fez gol contra o Galo, na Copa do Brasil.

Cebolinha x Inter

O Inter é justamente o clube que Cebolinha mais enfrentou na carreira. Até aqui, 28 jogos. O retrospecto é favorável ao ex-atacante gremista, com nove vitórias. Ele perdeu apenas cinco vezes para o Colorado e empatou outras 14 vezes.

O que favorece o time gaúcho é que, desde que o Cebolinha deixou o Grêmio, não venceu mais o Inter: foram quatro partidas em campo, com três empates e uma vitória colorada.