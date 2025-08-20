Escalação do Flamengo tem dúvidas em todos os setores para encarar o Inter

Pedro disputa vaga no ataque com Bruno Henrique. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Flamengo decide seu futuro na Copa Libertadores, nesta quarta-feira (20), contra o Inter. O time que estará em campo no Estádio Beira-Rio é cercado de dúvidas, e a escalação só será passada aos jogadores momentos antes da ida para o palco do jogo.

As indefinições na escalação já seriam naturais, já que o técnico Filipe Luís não tem o costume de repetir as formações. A última vez que os mesmos 11 jogadores iniciaram duas partidas seguidas foi nas finais do Campeonato Carioca, conquistado sobre o Fluminense. Depois disso, foram 34 variações diferentes por Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Mundial de Clubes.

Arrascaeta de volta

Na comparação com o primeiro jogo, no Maracanã, equipe conta com três novidades: Arrascaeta, que cumpriu suspensão, Danilo e De La Cruz, recuperados de lesão. Destes, apenas Arrascaeta tem presença confirmada entre os titulares.

Danilo pode ser uma opção, caso Filipe Luís opte por preservar algum dos zagueiros. A dupla Léo Ortiz e Léo Pereira é uma das poucas exceções em relação às trocas de peças.

No ano, Ortiz tem mais minutos em campo que Léo Pereira. O defensor esteve em campo por 3.453 minutos em 42 jogos, enquanto o segundo atuou por cerca de 3.390 minutos em 38 partidas.

Espanhol no meio

No meio-campo, atuação de Saúl no último domingo, na vitoria sobre o Inter pelo Brasileirão, acirrou a disputa com Allan. O espanhol foi elogiado pelo treinador do Flamengo em sua primeira participação entre os titulares.

O setor ofensivo ainda tem a dúvida sobre Bruno Henrique e Pedro. O primeiro marcou o que deu a vantagem no primeiro jogo contra o Inter. Além disso, é uma figura decisiva em jogos de mata-mata com a camisa do Flamengo: são 12 gols e quatro assistências em 21 jogos neste tipo de jogo.

Top 10 artilheiros

Pedro, por sua vez, entrou no top-10 de artilheiros do Flamengo após os dois gols marcados no Beira-Rio, no último domingo. Ao todo, são 145 gols com a camisa do clube.

Provável escalação

Uma provável formação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl (Allan) e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique (Pedro).