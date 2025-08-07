"Erros nossos custaram caro", desabafa Alan Patrick após eliminação do Inter na Copa do Brasil

Alan Patrick fez o gol de empate colorado. Max Peixoto / Especial

O Inter não conseguiu reverter o resultado do jogo de ida das oitavas de final e foi eliminado da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6), para o Fluminense. Depois de perder por 2 a 1 no Beira-Rio, o time de Roger Machado ficou no empate em 1 a 1 no Maracanã, resultado que dava a classificação aos cariocas.

Depois da partida, o autor do gol e capitão colorado Alan Patrick admitiu que a eliminação foi causada por erros individuais asse da equipe. O gol marcado pelo Fluminense partiu de um passe errado de Ronaldo, que deixou Canobbio com a área livre para bater.

— Essa eliminação acabou sendo por falhas nossas, muito mais do que mérito do adversário. Claro, temos que parabenizar eles pela classificação, mas erros nossos custaram caro. Agora é corrigir, analisar, ver o que tem para melhorar, nos cobrar para a gente não cometer esses erros em jogos decisivos — disse o camisa 10, que completou:

— É uma questão nossa de campo. Às vezes é tomada de decisão, às vezes é atenção e isso tem que ser uma reflexão nossa de ver onde estamos deixando a desejar porque estamos sendo penalizados.

Em meio à frustração pela eliminação, Alan Patrick citou que além de rever os erros, é preciso se cobrar para a equipe voltar a vencer. Esta foi a quarta partida seguida sem vitória.

— Infelizmente o erro ali nos custou caro, mas agora é rever, acho que não tem outro segredo. Mas também nos cobrar porque precisamos voltar a nos reencontrar com a vitória. Não uma vitória e depois ficar oscilando, temos que tentar voltar com equilíbrio, coisa que esse grupo mesmo já mostrou que é capaz. Então agora é juntar os cacos.

O próximo compromisso do Inter é no sábado, contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Na quarta-feira que vem (13), o Colorado enfrenta o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores.

