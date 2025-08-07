Inter

Cobrança interna
Notícia

"Erros nossos custaram caro", desabafa Alan Patrick após eliminação do Inter na Copa do Brasil

Com falha de Ronaldo, que gerou o gol adversário, Colorado ficou no empate com o Fluminense no Maracanã nesta quarta-feira

Zero Hora

