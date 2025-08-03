Entre preservações e observações, Inter recebe o São Paulo pelo Brasileirão

Roger Machado deve fazer observações pensando no jogo contra o Fluminense. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Um Inter bastante mexido deve ser escalado por Roger Machado na partida contra o São Paulo, pela 18ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para 20h30min, no Beira-Rio.

O técnico deve segurar alguns jogadores, entre preservações e observações para enfrentar o Fluminense, na quarta-feira (6), na partida de volta da Copa do Brasil. São os casos de Aguirre, Thiago Maia, Wesley e, possivelmente, Borré (Bruno Henrique e Alan Patrick ficaram de fora dos relacionados por causa de uma lesão e uma virose, respectivamente).

Além deles, não terá Vitão, que precisará cumprir dois jogos de suspensão por decisão do STJD por reclamar da arbitragem do duelo com o Corinthians. Clayton Sampaio, Ronaldo, Richard (ou Luis Otávio), Tabata, Vitinho e Valencia são candidatos a atuar contra o São Paulo neste domingo.

O tricolor paulista também disputa a Copa do Brasil, mas o técnico Hernán Crespo preservou alguns titulares, como o atacante Luciano. Ele perdeu, porém, o lateral-esquerdo Wendell, que saiu lesionado. Ele se junta a peças importantes como Oscar, Lucas Moura e Calleri no departamento médico.

A direção do Inter lançou uma promoção de ingressos. Cada sócio poderá levar um acompanhante gratuitamente.