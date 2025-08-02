Embalado, São Paulo deve ter força máxima contra o Inter para tentar manter bom momento com Crespo 

No confronto da Copa do Brasil contra o Athletico-PR, time está em vantagem após vitória por 2 a 1. Miguel Schincariol / São Paulo

O Inter irá receber, neste domingo (3), às 20h30min, no Beira-Rio, um adversário em franca ascensão no Campeonato Brasileiro. Após patinar com Zubeldía, o São Paulo se reencontrou com os bons resultados desde a volta de Hernán Crespo.

São três vitórias consecutivas no Brasileirão, e um resultado positivo no jogo de ida da Copa do Brasil. Mesmo poupando os jogadores por conta do desgaste, o São Paulo saiu em vantagem no jogo de ida contra o Athletico-PR, ao vencer por 2 a 1 na noite desta quinta (31), no Morumbis.

O provável time

Ruim para o Inter. Isso porque, com a vantagem e boa parte do time descansado, a tendência é que Crespo mande a campo força máxima no Beira-Rio.

Essa é a tendência, de acordo com Marcelo Braga, setorista do São Paulo no ge.globo. As ausências são o lateral Wendell, que sofreu lesão contra o Athletico-PR na Copa do Brasil, o atacante Ferreira e o meia Alan Franco, suspensos.

— Vai com o time titular — resumiu.

Assim, o São Paulo deve ir a campo mais uma vez no 3-5-2. O provável time tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Sabino; Cedric, Bobadilla, Marcos Antônio, Alisson e Enzo Diaz; Luciano e André Silva.

Crespo muda o ambiente

Crespo melhorou time após saída de Zubeldía. Paulo Pinto / São Paulo

A chegada do técnico Crespo mudou para melhor o ambiente no São Paulo. Para além disso, Braga avalia que o time "sofre menos" na comparação com o de Zubeldía.

— É um time que coloca mais a bola no chão, os volantes pisam mais na área. O clima melhorou.

Para ele, o clima com o técnico anterior já era de "desesperança":

— O Zubeldía já tinha esgotado as possibilidades. Não sabia muito por onde mexer nesse time — definiu.

Bom momento dos ex-Grêmio

Luciano decidiu clássico contra o Corinthians, no mês passado. Paulo Pinto / São Paulo

Três jogadores com passagem pelo Grêmio têm se destacado sob o comando de Crespo. Dois deles, no entanto, não estarão em campo no Beira-Rio: o suspenso Ferreira e o lesionado Wendell.

Já o atacante Luciano deve ser alvo de preocupação para a defesa do Inter. No Brasileirão, Luciano é o vice-artilheiro do time, com 4 gols, atrás apenas de André Silva, com 5.

No clássico contra o Corinthians, no dia 19 de julho, Luciano foi decisivo. Marcou os dois gols da vitória por 2 a 0, inclusive contou com assistência de Wendell.

— Essa é a melhor exibição do São Paulo do Crespo até o momento — resumiu Braga.

Os últimos resultados do São Paulo

19/7 - São Paulo 2 x 0 Corinthians - Brasileirão

2 x 0 Corinthians - Brasileirão 24/7 - Juventude 0 x 1 São Paulo - Brasileirão

- Brasileirão 27/7 - São Paulo 3 x 1 Fluminense - Brasileirão

3 x 1 Fluminense - Brasileirão 31/7 - São Paulo 2 x 1 Athletico-PR - Copa do Brasil